Arrumar o setor defensivo: a primeira missão de Álvaro Pacheco no Vasco

A era Álvaro Pacheco começou no Vasco. O técnico português comandou os primeiros treinos, nesta sexta-feira e neste sábado, pelo clube carioca. O treinador vascaíno, de cara, tem uma missão: melhorar o setor defensivo.

Nos últimos dez jogos, o Vasco só não foi vazado em uma oportunidade - no empate sem gols, fora de casa, com o Fortaleza, pela Copa do Brasil. Ao todo, neste recorte, o Gigante da Colina sofreu 16 gols em dez partidas, o que dá uma média de 1,6 gol sofrido por jogo.

O Vasco está de astral renovado pela classificação nos pênaltis na Copa do Brasil. Contudo, levou três gols no empate por 3 a 3 com o Fortaleza em São Januário. Fica o alerta.