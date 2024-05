Leverkusen vence Copa da Alemanha três dias após perder temporada perfeita

Com um a menos, Xabi Alonso voltou para o segundo tempo com mais cautela e reforçou a defesa. O jogo ficou mais equilibrado com chances reais do Kaiserslautern empatar, diminuindo a diferença na porcentagem de posse de bola e no número de finalizações. Hradecky foi acionado e fez defesas importantes para segurar o resultado.

Foi a vez do Leverkusen jogar no contra-ataque. Os campeões seguraram a pressão criada pelo time de branco e voltaram a ganhar força na reta final. O Bayer teve chances de matar o jogo, mas viu seus jogadores se enrolarem com a bola dentro da área, inclusive com Frimpong escorregando em dois lances diferentes.

Lances de destaque

Primeiro susto. Com 4 minutos de jogo, Hanslik viu espaço e arriscou um chute de fora da área. A bola tinha endereço, mas Hradecky foi buscar.

1x0. Aos 15, Wirtz perdeu o domínio no campo de ataque, mas a bola sobrou para Xhaka. O suíço chegou chutando de primeira com a canhota e acertou um foguete no gol.

Expulso. Kossounou levou o segundo amarelo aos 43 minutos após pisão em Tomiak. A primeira punição aconteceu com apenas dois minutos de bola rolando.