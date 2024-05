Nova regra de impedimento validaria 99% dos gols anulados? Veja debate

A ideia de uma nova regra do impedimento, elaborada pelo ex-técnico e hoje chefe de desenvolvimento global da Fifa Arsène Wenger, virou tema da última edição do "De Primeira", programa do UOL Esporte no YouTube — a mudança elimina o conceito que chamamos de "mesma linha", com infração apenas quando todo corpo de um jogador atacante estiver à frente de seu adversário.

PVC e Renato Marsiglia discutiram os possíveis problemas caso a proposta seja aplicada no futebol. Para o ex-árbitro e hoje professor da FGV, a mudança validaria 99% dos gols anulados atualmente.