Brasil fica com a prata na prova de resistência da Elite feminina no Pan de Ciclismo de Estrada

Neste sábado, o Brasil conquistou a medalha de prata na prova de resistência na categoria Elite feminina no Campeonato Pan-Americano de Ciclismo de Estrada. A paulista Wellyda Rodrigues (Pindamonhangaba Cycling Team) fez uma grande prova e ficou com o segundo lugar do pódio. Com isso, o Brasil soma sua primeira prata na competição, ao lado de dois ouros e dois bronzes.

O primeiro lugar ficou com a americana Lauren Stephens, que já havia conquistado o segundo lugar na prova de ciclismo de Contrarrelógio Individual, realizada na última terça-feira. O bronze ficou com a chilena Catalina Soto. A definição dos resultados se deu através do photo finish.

A brasileira Wellyda Rodrigues se mostrou muito feliz com o resultado. Segundo a paulista, a prova teve a presença de seus familiares e amigos.