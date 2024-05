No CT de base do Corinthians, Grêmio treina visando confronto na Libertadores

Neste sábado, diferentemente dos últimos dias, o Grêmio utilizou o CT de base do Corinthians para seguir a preparação para o confronto diante do The Strongest, da Bolívia, pela Libertadores. Antes, o clube estava treinando no CT Joaquim Grava, o principal do Timão.

O treinador Renato Portaluppi comandou um treino técnico dividido em três partes. A atividade inicial foi de movimentação com passes curtos e aproximação.

Em seguida, em campo reduzido, houve uma disputa de dois toques com o objetivo de manter a posse de bola por mais tempo, exigindo movimentação ágil e decisões rápidas. Enquanto isso, o time adversário pressionava pela recuperação da posse. Os goleiros também participaram, sendo acionados nas laterais do campo para jogar com os pés.