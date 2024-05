Bayer Leverkusen vence o Kaiserslautern e conquista sua segunda Copa da Alemanha

O JOGO

O pré-jogo contou com uma bonita festa da torcida do Kaiserslautern na arquibancada, com direito a um mosaico gigante figurando o "red devil", símbolo do clube.

Mosaico da torcida do Kaiserslautern. JOHN MACDOUGALL / AFP

Apesar da comemoração, o primeiro tempo foi de domínio total do Campeão Alemão, que permaneceu comandando as ações e abriu o placar aos 17 minutos de jogo. O volante suíço Granit Xhaka mandou um chute fortíssimo da intermediária do campo com o seu pé esquerdo e pôs o Bayer na frente.

Mesmo com o domínio, o zagueiro marfinense do Leverkusen, Kossonou, foi descuidado e tomou o segundo cartão amarelo aos 44 da primeira etapa, o que resultou em sua expulsão.

O decorrer da segunda etapa mostrou uma maior liberdade concedida ao Kaiserslautern, muito por conta da desvantagem numérica enfrentada pelos campeões da Alemanha. Apesar disso, a equipe da Segunda Divisão não obteve sucesso nos seus ataques, o que acabou por sagrar o Bayer Leverkusen como campeão.