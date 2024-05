Santos: João Paulo rompeu o tendão de aquiles em lance de gol do América

O goleiro João Paulo virou desfalque para o Santos. O atleta, que deixou o jogo do Peixe na primeira etapa do jogo contra o América-MG, na sexta-feira, passou por exame de ressonância nuclear magnética, neste sábado, e teve confirmada uma ruptura no tendão de Aquiles no tornozelo esquerdo e passará por procedimento cirúrgico.

O procedimento será feito neste domingo, às 11 horas (de Brasília), no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com o doutor Mauro Dinato, acompanhado pelo coordenador médico do Santos, doutor Rodrigo Zogaib.

João Paulo deixou o campo aos 14 minutos primeiro tempo do jogo que aconteceu no Estádio Independência, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Gabriel Brazão assumiu a meta do Santos. O duelo terminou com a derrota do time santista por 2 a 1.