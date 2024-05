Rayssa Leal bate três japonesas e vence o Qualificatório de Xangai

Fadinha no topo mais uma vez! A brasileira Rayssa Leal, de apenas 16 anos, brilhou na decisão do skate street feminino e conquistou o título do Qualificatório Olímpico de Xangai, na China. Na grande final, ela derrotou três atletas japonesas, além da australiana Chloe Covell, vice-campeã mundial da modalidade. No masculino, Giovanni Vianna finalizou em sétimo lugar. Já na disputa do park, cinco skatistas do Brasil participaram da briga pelo pódio.

Na etapa das voltas, Rayssa logo começou mostrando uma grande variedade de manobras e alcançando um ótimo 86.43. Porém, na sua segunda oportunidade, ela elevou ainda mais o nível e conseguiu a pontuação de 92.23, largando na liderança da final. Depois, veio a fase das manobras. Na primeira tentativa, a brasileira obteve a nota de 86.30. Ela seguiu com uma atuação brilhante e emplacou mais um 90+, com 91.81. Após dois erros, Rayssa Leal fechou sua participação com a pontuação de 90.85, trocou uma das notas de manobra e acabou com o somatório de 274.89. As japonesas Liz Akama (274.35) e Coco Yoshizawa (257.73) completaram o pódio. A australiana Chloe Covell, uma das grandes destaques do skate feminino e dona de dois títulos em etapas da Street League Skateboarding (SLS), não pontuou nas manobras e terminou apenas na oitava colocação.