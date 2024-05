Estrela da WNBA detalha prisão na Rússia: 'Me senti menos que humana'

Griner disse que pensou em suicídio durante suas primeiras semanas presa. A atleta relatou preocupações e o que a fez resistir à ideia de tirar a própria vida.

Quis tirar a minha vida mais de uma vez nas primeiras semanas. Queria tanto sair de lá. (...) Achei que não seria capaz de passar pelo que seria necessário. Definitivamente pensei sobre isso. Mas 'e se não liberassem meu corpo para a minha família?'. Não poderia fazê-los passar por aquilo. Precisava aguentar

Antes de ser solta, a norte-americana precisou escrever carta ao presidente Vladimir Putin. "Foi em russo. Tive que pedir perdão e agradecer ao chamado grande líder deles. Não queria fazer isso, mas ao mesmo tempo queria voltar para casa", disse.

Griner escreveu um livro sobre a detenção na Rússia. "Voltando para casa" será lançado em 7 de maio no mercado estadunidense.

O caso Griner

A norte-americana foi detida pelo Serviço de Alfândega do país russo em de fevereiro de 2022. Griner portava cartuchos com óleo de cannabis, substância ilegal no país, ao entrar no aeroporto de Moscou.