Thalita Simplício conquista o tri mundial nos 400m T11 em Kobe

É tri! O Brasil amanheceu neste domingo (19) com mais um ótimo resultado no mundial de atletismo paralímpico de Kobe, no Japão. A potiguar Thalita Simplício conquistou o tricampeonato mundial nos 400m rasos T11 (deficiência visual), e alcançou a sua sétima medalha em mundiais de atletismo. O dia também foi marcado pelo ouro do lançador paulista André Rocha no lançamento de disco F52 (que competem sentados) após sete anos do seu primeiro título mundial.

Com mais estas conquistas, o Brasil continuou na briga pela liderança do quadro geral de medalhas da competição. Assim, o país terminou o dia no Japão somando 14 pódios, sendo oito ouros, quatro pratas e dois bronzes, na segunda colocação. A líder China tem dois ouros a mais do que os brasileiros, além de oito pratas e oito bronzes.

Tricampeã!

Thalita Simplício costuma travar boas disputas com a chinesa Cuiqing Liu, que é a atual recordista mundial da prova. Isso acontece desde os Jogos de Tóquio 2020, quando Thalita acabou sendo desclassificada ao cruzar a linha de chegada. Em Kobe, a velocista de Natal superou a pista molhada por causa da chuva na cidade japonesa e finalizou a distância em primeiro lugar, com 57s45, seu melhor tempo na temporada, mesmo sofrendo uma queda ao cruzar a linha de chegada.