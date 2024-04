Falta de equilíbrio e lesão: situação da lateral esquerda atormenta Corinthians

Já Matheus Bidu, que chegou a treinar separado no começo do ano e foi reintegrado pela comissão de António, é analisado como um jogador de muito apoio, mas que precisa evoluir no aspecto defensivo. Na "disputa" entre os opostos, a comissão técnica prefere apostar na segurança defensiva que Hugo traz, mesmo que para isso perca em qualidade técnica.

Bidu jogou apenas duas vezes no ano. A primeira foi em amistoso contra o Londrina, quando deu uma assistência, e a segunda foi diante do Racing-URU, pela Copa Sul-Americana. Em ambas as ocasiões o camisa 21 saiu do banco de reservas.

Fato é que essa falta de equilíbrio incomoda a comissão técnica, que gostaria de ter mãos uma opção capaz de entregar jogo ofensivo, mas sem comprometer lá atrás.

Lesão de Palacios

Um capítulo à parte na temporada do Corinthians é a lesão do equatoriano Diego Palacios. O jogador se machucou em jogo contra o São Bernardo, no dia 27 de janeiro, e não voltou mais a ser relacionado. O atleta passou por artroscopia no joelho e não evoluiu como o esperado na recuperação. Ainda não há previsão para seu retorno, por mais que ele tenha evoluído na última semana.

Palacios é visto como um jogador com características semelhantes as de Bidu, de mais força ofensiva. No jogo contra o Bernô, nos minutos em que esteve em campo, o camisa 6 teve muita liberdade para pisar no ataque, na época ainda com Mano Menezes.