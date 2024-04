Corinthians deveria mirar o Brasileiro e deixar de lado Sula? Ídolos opinam

O Corinthians encara nesta terça o Argentinos Juniors, às 21h30, no Diego Armando Maradona, pela Copa Sul-Americana, às 21h30. Mas ao passo que caminha com alguma folga no torneio continental, o desempenho no Brasileiro já liga o alerta e preocupa. Com nenhum gol marcado e apenas um ponto em três jogos, o Alvinegro se encontra no Z4. O UOL consultou ídolos históricos do Timão para saber: priorizar o Btrasileiro já deveria ser uma realidade no Parque São Jorge?

O Corinthians não tem peça de reposição, não tem uma equipe forte, não tem uma equipe que impõe respeito e medo para o adversário. Faz tempo que o Corinthians está assim. Então, ele tem que se ligar, sim, porque os primeiros sinais já demonstraram, há o sinal amarelo de alerta. Então, tem que ter muita atenção. O Brasileiro é muito difícil, o Corinthians não tem dois times Marcelinho Carioca, campeão mundial em 2000