Corinthians muda muito, mas revê argentinos em crise dentro e fora de campo

Fora de campo, os problemas são ainda maiores. O presidente Augusto Melo deve destituir o diretor estatutário de futebol Rubão nos próximos dias.

Rubão, principal articulador da vitória de Augusto nas eleições, tem relações cortadas com o presidente e também com Romeu Tuma Jr, presidente do Conselho.

Augusto questiona decisões de Rubão enquanto o diretor afirma que tudo mudou quando ele pediu detalhes do patrocínio máster da Vai de Bet. Fato é que apenas o executivo Fabinho Soldado dá as cartas no futebol do Corinthians atualmente.

Augusto está em contato com lideranças políticas do Corinthians para definir a melhor forma de destituir Rubão, que deve ser substituído por outro conselheiro. Aliados do presidente estão receosos com os desdobramentos da decisão de destituir o influente diretor.

O que mudou em um ano?

O Corinthians enfrentou o Argentinos Juniors em abril com apenas cinco titulares que continuam no elenco: Cássio, Fagner, Fausto Vera, Matheus Araújo e Yuri Alberto.