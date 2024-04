Presidente do Barcelona cogita pedir repetição de jogo contra o Real por suposto erro do VAR

Joan Laporta, presidente do Barcelona, não ficou nada satisfeito com o uso do VAR no clássico contra o Real Madrid, disputado no último domingo. Em pronunciamento pelos meios de comunicação do clube catalão, o dirigente não descartou pedir a repetição do confronto.

O lance que mais gerou reclamação de Laporta aconteceu aos 27 minutos do primeiro tempo, quando Lamine Yamal finalizou ao gol e, segundo o VAR, a bola não teria cruzado a linha do gol por inteiro. O presidente pediu ao Comitê Técnico de Arbitragem da Federação Espanhola de Futebol as imagens e os áudios da decisão do VAR na jogada.

"Se uma vez analisada esta documentação, o clube entender que houve um erro na revisão do incidente, tomaremos todas as medidas disponíveis para reverter a situação , sem descartar, obviamente , qualquer ação legal necessária. Foi um gol legal, vamos seguir em frente e não descartamos pedir que o jogo seja repetido, assim como aconteceu em outro jogo na Europa devido a um erro do VAR", revelou.