Pelo mundo: brilho em clássico, passe "sentado", gol de título e polêmica

A rodada do futebol internacional no fim de semana voltou a ter brasileiros como protagonistas. No duelo mais badalado de domingo — Real Madrid 3 x 2 Barcelona —, os jogadores do país tiveram papel fundamental. Vini Jr fez gol e deu assistência, e Raphinha também participou com um passe decisivo.

Os brasileiros também se destacaram na Inglaterra, França e no título do Feyenoord na Copa da Holanda. Teve gol do título, assistência inusitada e uma polêmica com torcedores adversários.

Empate no El Clássico tem toque brasileiro

Considerado por muitos o duelo mais importante do futebol mundial, o clássico entre Real Madrid e Barcelona acabou com vitória merengue por 3 a 2, nos acréscimos. O jogo, como tem se tornado comum, teve muita influência de jogadores brasileiros.