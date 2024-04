Ídolo do Real Madrid, Raúl exalta Endrick: 'mostra que é um grande jogador'

Entre os maiores ídolos do Real Madrid, o ex-jogador Raúl está ansioso para ver Endrick com a camisa merengue. Presente no Prêmio Laureus — premiação que acontece nesta segunda-feira (22) em Madri (ESP) —, o atual técnico do Real Madrid Castilla exaltou o camisa 9 do Palmeiras.

O Endrick já está mostrando dia a dia que é um grande jogador, e nós temos muitas ganas de ver ele de branco, de ajudá-lo, protegê-lo e de [fazer com] que se sinta mais um [membro] da família madridista. E também que, com esse tempo, siga desfrutando. Raúl

O que aconteceu

Endrick se transferirá para o Real Madrid no meio deste ano. Ele deve se despedir do Palmeiras antes da disputa da Copa América, que será disputada nos Estados Unidos entre 20 de junho a 14 de julho.