Vinícius Júnior se torna o brasileiro com mais gols na história do El Clásico

Vinícius Júnior se tornou o brasileiro com mais gols marcados na história do clássico entre Real Madrid e Barcelona ao balançar as redes na vitória de sua equipe por 3 a 2, no último domingo, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.

O atacante revelado pelo Flamengo superou Evaristo de Macedo e Ronaldo Fenômeno, ambos com seis gols, ao balançar as redes pela sétima vez no clássico contra o Barcelona.