Bellingham decide no fim, Real vence Barça e encaminha título Espanhol

O Real Madrid venceu por 3 a 2 o Barcelona no Santiago Bernabéu, neste domingo (21), em jogo válido pela 32ª rodada da La Liga. O resultado do confronto ampliou a distância para 11 pontos entre o líder e o vice-líder do campeonato.

Christensen e Fermín López marcaram para o Barcelona, Vini Jr., Lucas Vázquez e Bellingham fizeram para o Real Madrid.

O Barça esteve na frente do placar duas vezes, mas viu o Real empatar nos minutos seguintes. No final do jogo, Bellingham garantiu a vitória.