Corinthians cede camarote, camisa de treino e placa no CT por R$ 104 mil em camas e colchões

O Corinthians virou o ano com o uniforme totalmente preenchido por patrocinadores e uma camisa que rendia R$ 123 milhões, valor que ficava atrás apenas do Flamengo à época.

Neste momento, porém, o clube tem quatro espaços vagos no uniforme: a barra fontal, a barra traseira, a omoplata e o meião.

A Tele Sena foi a última a se desvincular. A empresa do ramo de título de capitalização preferiu rescindir o acordo três meses antes do fim do vínculo. Por isso, o clube deixou de receber uma parcela de R$ 2,5 milhões e ficou com R$ 225 mil da multa rescisória - 10% sobre o valor de contrato não cumprido.

PROMESSA DE R$ 200 MILHÕES



A missão de encontrar parceiros, colher novas receitas e elevar o valor conseguido pelo clube com o uniforme da equipe de futebol é de Sérgio Moura, o "homem forte" do marketing do Corinthians e que trabalha com Augusto Melo desde a primeira campanha eleitoral do atual presidente.

Em dezembro de 2023, já eleito, Augusto falou com otimismo sobre o tema. "Nossa camisa vai explodir e vai para mais de R$ 200 milhões", garantiu o mandatário em entrevista à TV Bandeirantes.