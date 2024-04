'Farra não acabou, está maior': Juca Kfouri critica situação do Corinthians

O colunista Juca Kfouri criticou no Posse de Bola a situação geral do Corinthians, que ainda não venceu no Brasileirão após três rodadas e ocupa a zona de rebaixamento. Para ele, o Timão não tem perspectiva de melhora diante do racha entre seus dois principais dirigentes, que prometeram acabar com a farra dos rivais, mas só fazem aumentá-la.

'A farra não acabou, está maior': "O Corinthians tem atrás de si, atrás de um time que está sendo renovado, atrás de um treinador que acaba de chegar, uma bagunça administrativa e uma farra, esta sim, de empresários e tudo mais, que não apenas não terminou como está maior do que a farra feita nas gestões anteriores. E aí não tem solução, porque o diretor de futebol briga com o presidente que ele ajudou fundamentalmente a eleger, embora não fossem do mesmo grupo político, e tem um presidente de Conselho Deliberativo que é mais mitómano e megalomaníaco do que o presidente do clube, que é o Romeu Tuma Jr., que é uma figura dessas saídas de um filme do Fellini, ele é uma realidade paralela eterna, desde que veio ao mundo.

'Jogadores e comissão estão expostos': "Então, imagine você: briga o presidente com o diretor de futebol mais o presidente do Conselho Deliberativo, como se sentem o treinador e sua comissão técnica, ambos recém-chegados, e mais um bando de jogadores recém-chegados, alguns dos quais estrangeiros? Ora, o que está machucado nem sequer pensa em voltar a jogar, porque o melhor que ele faz é ficar no Departamento Médico, e os outros estão expostos. O Corinthians tem um jogador que de alguma maneira tenta fazer alguma coisa parecida com futebol, que é o Rodrigo Garro, e ponto".