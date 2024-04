União política que elegeu presidente do Corinthians já expõe desgaste

Os primeiros tremores na base de sustentação de Augusto aconteceram nas movimentações internas para as indicações para a disputa das presidências do Conselho Deliberativo (CD) e do Cori (Conselho de Orientação).

A tensão interna se tornou pública na semana passada com entrevista dada pelo diretor de futebol Rubens Gomes, o Rubão, ao GE.

Ele atacou Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, eleito com apoio da situação.

Rubão acusou Tuma de tentar instalar um governo paralelo ao nomear comissões do CD para acompanhar e fiscalizar as atividades de cada diretoria, incluindo a de futebol.

Em sua resposta, Tuma lembrou que as comissões estão previstas no estatuto do clube. Ele mandou o diretor de futebol explicar o desempenho pífio do time. Foi um spoiler sobre como a crise política pode atingir o vestiário.

O presidente do CD integra uma das alas que foram importantes para a eleição de Augusto, a União dos Vitalícios. Membro desta corrente política, Osmar Stabile foi eleito primeiro vice-presidente do Alvinegro.