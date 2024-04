Juntos em campo, Félix e Gustavo Henrique chegam a quatro jogos sem sofrer gols no Corinthians

Portanto, juntos em campo, Félix Torres e Gustavo Henrique não são vazados há quatro jogos. Além do empate com Racing, o time venceu o São Bernardo, por 2 a 0, goleou o Nacional-PAR, por 4 a 0, e empatou com o Galo, por 0 a 0.

A dupla firmou-se como titular do Corinthians sob o comando de António Oliveira. Gustavo Henrique foi contratado no início da temporada e demorou a estrear, pois estava passando por um trabalho de fortalecimento. Mas, quando o defensor foi liberado pelo DM, desbancou Caetano e virou peça importante da equipe.

Félix Torres, por sua vez, já chegou como titular do Timão, principalmente quando Lucas Veríssimo pegou o clube de surpresa e saiu com destino ao futebol do Catar.

Com a dupla de zagueiros à disposição, o Corinthians volta a campo nesta quarta-feira, contra o Juventude, na busca de sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O jogo, válido pela segunda rodada da competição, está agendado para as 20h (de Brasília), no Alfredo Jaconi.