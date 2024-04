Bom Paulistão 'atrapalha' planos de Teixeira, e Santos vira alvo de rivais no mercado

A estratégia de Marcelo Teixeira após o final do Campeonato Paulista era clara: trazer reforços para a Série B e segurar os seus principais jogadores. Os planos do presidente do Santos, contudo, estão indo por água abaixo. Isso porque o Peixe virou alvo de rivais no mercado da bola.

O Alvinegro Praiano surpreendeu a muitos e conseguiu chegar na decisão do Estadual. O clube teve um bom desempenho dentro de campo. Não á toa, seis atletas estiveram na seleção ideal do torneio.

Em meio a esse cenário, outras equipes do Brasil cresceram o olho. Messias foi emprestado ao Goiás, Felipe Jonatan está de partida para o Fortaleza e Hayner recebeu uma proposta do Vitoria.