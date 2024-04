Fortaleza negocia contratação do lateral Felipe Jonatan, do Santos

O Fortaleza negocia a contratação de Felipe Jonatan, do Santos. O jogador é um alvo antigo do Leão do Pici e as conversas foram retomadas após o fim dos estaduais.

O Santos havia sinalizado o interesse de renovar o contrato do lateral (válido até 2025) de olho em uma venda futura.

Felipe Jonatan e o goleiro João Paulo ficaram marcados pelo pênalti em Endrick, do Palmeiras, na final do Paulistão no Allianz Parque - o Verdão venceu por 2 a 0 e levou o título.