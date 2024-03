Daniel Alves deixa prisão na Espanha após pagar fiança de mais de R$ 5 milhões

Daniel Alves entregou à justiça seus dois passaportes, brasileiro e espanhol, para que não haja a possibilidade de ele voltar ao Brasil, uma vez que o país não possui acordo de extradição com a Espanha. Ele também deverá se apresentar semanalmente ao Tribunal Provincial.

Além disso, Daniel Alves precisará se manter afastado da vítima que o acusa de estupro, com uma distância de, no mínimo, mil metros da residência, local de trabalho e de qualquer outro espaço frequentado por ela. A comunicação entre Daniel Alves e a vítima também está proibida.

Após a sentença inicial de quatro anos, as partes envolvidas no caso pediram recurso, e o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha deverá emitir um novo veredicto. A defesa do ex-jogador, exercida por Inés Guardiola, pede a absolvição de Daniel Alves. Já o Ministério Público exige o aumento da pena para nove anos.

Havia fortes especulações de que a família de Neymar iria pagar a fiança de Daniel Alves. Anteriormente, o pai de Neymar havia contribuído financeiramente com o pagamento de 150 mil euros (R$ 810 mil) de indenização à vítima do caso, mas, desta vez, ele se manifestou comunicando que ele e seu filho não ajudariam o ex-lateral direito.