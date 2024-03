Santos tem sofrido para aproveitar vantagens numéricas e desperdiçou pontos importantes no Paulistão

? Santos FC (@SantosFC) March 4, 2024

No último domingo, Eduardo Sasha fez o gol do Bragantino aos 22 minutos do primeiro tempo. Como a equipe ainda busca o topo da classificação geral, Carille viu a necessidade de substituições logo após o intervalo para tentar uma reação: Felipe Jonatan e Weslley Patati entraram no jogo.

E foi o jovem atacante que conseguiu deixar o Peixe com um a mais. Luan Cândido deu dura entrada em Patati e foi expulso após checagem do VAR. Com isso, o Santos teve quase 45 minutos completos para tentar pelo menos o empate, mas não conseguiu. Atacante do Bragantino, Thiago Borbas também recebeu o cartão vermelho no fim, e o Peixe ainda terminou com dois a mais.

Dessa forma, o time da Baixada Santista acabou desperdiçando pontos importantes no Estadual. Se tivesse aproveitado as oportunidades e vencido os jogos contra Mirassol e Red Bull Bragantino, o Santos poderia ter somado cinco pontos a mais, o que colocaria o clube no topo da tabela geral do torneio.

Neste momento, os comandados de Carille ocupam a segunda posição da classificação geral, com 22 pontos em 11 rodadas. O Palmeiras é o líder, com 25. Sendo assim, caso tivesse somado os outros cinco pontos desperdiçados quando teve atletas a mais, o clube poderia liderar, pois teria 27.

A liderança da tabela geral é fundamental, pois garante que a equipe tenha o mando dos jogos nas fases eliminatórias e decida uma eventual final dentro de seus domínios. Para terminar na ponta, o Santos precisa vencer a Inter de Limeira na última rodada e torcer para o Verdão perder para o Botafogo-SP.