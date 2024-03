Bragantino vence Santos com dois a menos e passa em 1º do grupo no Paulista

O Bragantino contou com a 'Lei do Ex' ao seu favor e resistiu à pressão após expulsões para bater o Santos por 1 a 0, no Nabi Abi Chedid, na 11ª rodada do Campeonato Paulista.

Eduardo Sasha foi o autor do gol da vitória. O atacante, que defendeu o Peixe entre 2018 e 2020, marcou contra o ex-time aos 21 minutos do primeiro tempo. Ele balançou a rede pela quinta vez neste Paulistão.

O time da casa segurou a vantagem após ficar com um a menos logo na volta do intervalo. Luan Cândido foi expulso após revisão no VAR por cotovelada em Weslley Patati, que havia acabado de entrar, no terceiro minuto da etapa final. No apagar das luzes, Thiago Borbas também recebeu cartão vermelho após o segundo amarelo.