Por que Santos deve jogar decisão na Vila mesmo após sucesso no MorumBis

O Santos cogitou mudar o mando de campo, mas deve enfrentar a Portuguesa na Vila Belmiro, em jogo válido pelas quartas de final do Paulista.

O que aconteceu

O Santos está perto de confirmar a decisão diante da Portuguesa na Vila. A partida pelas quartas de final do Paulistão vai ocorrer em 17 ou 18 de março.

O Peixe cogitou jogar no estádio do São Paulo após o sucesso na vitória contra o São Bernardo, com mais de 50 mil pessoas. Apesar da experiência, o clube deve bater o martelo sobre a Vila Belmiro, como cravou o técnico Fabio Carille no último domingo, com aval de Marcelinho Teixeira, filho do presidente.