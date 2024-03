Pedrinho ainda não engrena no Santos e vai de titular a reserva com Carille

Pedrinho esteve no 11 inicial do Peixe nas três primeiras partidas do Estadual, mas em nenhum deles chegou a completar os 90 minutos. Foi substituído por volta dos 15 minutos nas duas primeiras oportunidades, enquanto deixou o campo no intervalo do clássico contra o Palmeiras sem chamar a atenção.

Com as discretas atuações, passou a ser reserva de Otero, que teve um ótimo início no Peixe. O venezuelano, inclusive, é o líder da equipe em participações em gols, com duas bolas na rede e duas assistências. Porém, com Cazares e Giuliano fora, Otero passou a ser utilizado pelo meio e Pedrinho voltou a ser utilizado como titular na ponta no clássico contra o São Paulo.

A partir daí, sem momentos de brilhantismo, o camisa 22 passou a revezar entre titulares e reservas. No duelo contra o Novorizontino, por exemplo, foi reserva de Otero na ponta novamente, já que Carille optou por uma nova estratégia de jogo. Aquele foi o oitavo jogo de Pedrinho com o Santos e, até o momento, ele não havia contribuído para gols.

A primeira participação de Pedrinho foi na vitória por 2 a 1 sobre o São Bernardo, pela 10ª rodada do Paulistão. O ponta deu a assistência para Morelos abrir o marcador para o Alvinegro Praiano no Morumbis. Assim, o atleta tem 10 jogos com o time e uma única contribuição para gol.

Com a suspensão de Otero, o brasileiro ganhou nova chance no 11 inicial diante do Red Bull Bragantino, mas, de novo, não conseguiu executar um bom desempenho. Assim, pode acabar voltando ao banco de reservas nos próximos compromissos da equipe.

Vale lembrar que Pedrinho está habituado a jogar pelo lado esquerdo do campo, mas a pedido do treinador, passou a exercer outras funções em campo e vem caindo mais pela direita neste início de trajetória com a camisa alvinegra.