Pedro Raul vira herói, Corinthians vence e ainda sonha com classificação

Lances Importantes

Anulado. Garro jogou na área uma falta do meio-campo. Quase na linha de fundo, Raniele mandou para o meio da área e encontrou Yuri Alberto no segundo pau. O centroavante tentou entrar de peito na bola e empurrou para as redes, mas o VAR flagrou um toque de mão do centroavante.

1x0. Fagner acha um belo lançamento do meio-campo por cima da defesa e encontra Maycon. O volante domina no peito e toca de esquerda para vencer o goleiro Luiz Daniel.

Quase! Rodrigo Garro cobrou falta da entrada da área com muito perigo e a bola parou em cima da rede do gol defendido por Luiz Daniel.

Cássio! Igor Fernandes recebeu de Cléo Silva dentro da área, girou e soltou a bomba cruzada. Cássio fez a ponte para bonita defesa.

Perdeu! No primeiro lance do Corinthians no segundo tempo, Romero chegou no fundo e cruzou para o meio da área na medida para Yuri Alberto. O centroavante cabeceou no meio do gol e facilitou a vida de Luiz Daniel.