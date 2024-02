Entenda função que Raniele exerce no Corinthians de António Oliveira

Outro fator de atenção é o jogo com os pés de Raniele. Apesar do atleta ter um passe considerado bom, ele costuma sofrer quando é pressionado, errando algumas tomadas de decisão ou gestos técnicos na hora da distribuição de jogo. Por ser o primeiro homem do meio na fase de construção, muitas vezes o camisa 14 recebe uma marcação especial, geralmente do meia-atacante adversário.

Próximo desafio

O Corinthians volta a campo no próximo sábado (2), contra o Santo André, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. A tendência é que Raniele seja titular e que as dinâmicas táticas de António sejam mantidas. A bola rola às 16h (de Brasília) na Neo Química Arena.

