Neo Química Arena segue tendência e tem redução de ação da PM em revistas

"No sentido de aprimorar a operação que envolve o quesito segurança, em um processo que já é adotado em diversos estádios do Brasil e do mundo, o procedimento de revista preventiva de segurança nos portões da Neo Química Arena nas partidas oficiais de futebol passou a ser realizado pela segurança privada, sob supervisão da Polícia Militar, onde apenas os portões que recebem as torcidas organizadas e as torcidas visitantes serão realizadas 100% pela Polícia Militar. Cabe salientar que o fato da revista preventiva de segurança estar sendo realizada em alguns portões, através de segurança privada, não significa que esteja sendo feita sem a participação do poder público, onde, em cada portão, há sempre a presença de policiais supervisionando a atividade dos seguranças privados."

Palmeiras

O departamento de comunicação do Palmeiras informou que, nos jogos da equipe como mandante, a Polícia Militar faz as revistas nos torcedores no setor reservado às organizadas e na área destinada aos visitantes. O clube não paga taxa para a PM por esse serviço. Nos demais locais, a revista é feita por uma empresa de segurança privada. Esse esquema tem sido adotado desde o início do ano.

São Paulo

Por sua vez, o São Paulo informou que a revista nos torcedores nos jogos da equipe no Morumbis é dividida entre a PM e uma empresa privada. No entanto, o esquema não foi detalhado.

Porém, o plano de ação referente à segurança no jogo entre São Paulo e Red Bull Bragantino, no último dia 17, mostra que a PM só ficou responsável pelas revistas nos setores das organizadas e dos visitantes no Morumbis.