Cássio é punido em julgamento por expulsão no Dérbi, mas pode jogar; entenda

O goleiro foi expulso na reta final do Dérbi por conta de choque com o atacante Rony. Cássio perdeu o tempo de bola e "atropelou" o jogador palmeirense. Mesmo com dois a menos, já que Yuri Alberto também deixou o gramado minutos depois, o Corinthians arrancou o empate em 2 a 2 na Arena Barueri.

Classificação e jogos Paulista

Devido ao choque com Rony, Cássio sentiu um trauma no quadril e desfalcou a equipe contra o Cianorte, pela primeira fase da Copa do Brasil. O mesmo ocorreu diante da Ponte Preta, quando o Gigante cumpriu suspensão. Em ambas as oportunidades, Carlos Miguel foi o responsável por defender a meta alvinegra.

O Corinthians venceu o Cianorte por 3 a 0 e perdeu para a Ponte Preta por 1 a 0. Agora, a equipe se prepara para enfrentar o Santo André, no próximo sábado, na Neo Química Arena. A bola rola às 16 horas (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.

A expectativa é que Cássio retorne ao gol do Timão.