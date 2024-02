Corinthians segue vivo e tenta fugir de prejuízos de eliminação no Paulista

O Corinthians está por um fio, mas ainda tem chances de avançar ao mata-mata do Paulistão. Para evitar os riscos da queda precoce, o clube do Parque São Jorge terá que fazer o dever de casa e secar os rivais do grupo.

Os impactos para o clube

O Corinthians está a quatro pontos da vaga. Atualmente na lanterna, com dez pontos, o time tem que tirar em dois jogos a diferença para Inter de Limeira ou Mirassol (ambos com 14 pontos) para ficar com a segunda vaga do Grupo C. O líder Bragantino, com 18, não pode mais ser ultrapassado pelo Alvinegro Paulista.

Em caso de eliminação, António Oliveira terá uma trégua de 20 a 23 dias sem jogos no calendário. A duração do período depende da data do jogo da segunda fase da Copa do Brasil, contra o São Bernardo, que pode ser marcado para o dia 6 ou 13 de março — antes ou depois da última partida da fase de grupos do Paulistão, que será no dia 10 de março. Depois disso, o Corinthians só volta a campo para a a estreia na Sul-Americana, em 3 de abril.