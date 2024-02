Carille nega desconcentração no Santos após vaga antecipa e adota cautela

Com o êxito sobre o Bernô, o Peixe foi aos 22 pontos e assegurou o primeiro lugar do grupo A. Dessa forma, o time, que é dono da melhor campanha do Estadual até o momento, jogará as quartas de final em casa.

Classificação e jogos Paulista

Chance para os garotos?

Contra o São Bernardo, Carille promoveu a entrada do jovem Weslley Patati, que participou do segundo gol santista. Apesar do atacante ter correspondido bem, o técnico pediu calma com a inserção dos Meninos da Vila.

Além de Patati, o meio-campista Hyan e o lateral direito Jp Chermont também estão passando por um processo de avaliação nos treinos após a viagem para o Catar.

"Vai depender das oportunidades. Estamos classificados, mas queremos nos manter em primeiro no geral. Com cautela. O Patati trabalho comigo na outra passagem, sei do potencial e a participação dele no Catar foi muito boa. Não tinha ideia de trazer ele pro jogo, acabei trazendo. Não sente, é criado dentro do Santos. O Hayn e Chermont chegaram agora também", comentou.