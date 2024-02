Santos não decepciona MorumBis cheio, vence São Bernardo e ajuda São Paulo

Com a vitória, o Peixe foi a 22 pontos e reassumiu a liderança geral do Paulistão — com um ponto a frente do Palmeiras, que tem um jogo a menos. O Bernô segue com 15, na vice-liderança do Grupo D, mas pode ser ultrapassado pelo São Paulo.

Classificação e jogos Paulista

O time de Carille volta a campo só no próximo domingo (3), contra o Red Bull Bragantino, às 18h (de Brasília), no estádio Nabizão, em Bragança Paulista. Já o São Bernardo enfrenta o Olaria, pela primeira rodada da Copa do Brasil, na quarta-feira (28), às 15h30, no estádio Mourão Filho, no Rio de Janeiro.

São Bernardo começa melhor, mas Santos se acha no jogo

A equipe comandada por Márcio Zanardi valorizou a posse de bola nos minutos iniciais e criou um bom volume de oportunidades, mas não conseguiu dar muito trabalho ao goleiro João Paulo.

O Peixe, por sua vez, demorou para conseguir criar. Mas quando chegou, foi mais incisivo. O primeiro lance de perigo foi um cruzamento de Guilherme, que deixou Morelos de baixo da trave e sem goleiro, mas o colombiano furou. Quatro minutos depois, o camisa 9 teve uma nova chance e não perdoou.

Santos sofre com azar... mas tem sorte

O Peixe não conseguiu manter o ritmo do primeiro tempo e viu o São Bernardo criar muitas chances na etapa final. Zanardi tirou abriu mão de um volante e um zagueiro para deixar sua equipe mais ofensiva e chegou ao empate com uma bola que bateu no travessão. nas costas do goleiro João Paulo e morreu no fundo da rede.