'Não acreditava que ia cair', diz Rincón, sobre rebaixamento do Santos

"Chegou o [Alexandre] Gallo, trouxe jogadores novos, que chegaram para ajudar, conseguimos sair de uma situação difícil, ganhamos muitos jogos importantes: clássico com o Palmeiras fora, jogo contra o Flamengo fora, contra o Bahia fora. E nós conseguimos nos posicionar em uma parte da tabela que eu não acreditava que a gente ia cair. A gente vinha uma sequência boa. O time não era ruim e, no futebol, tem que merecer. Não conseguimos o resultado na última rodada. Mas, o rebaixamento não foi na última rodada, mas há muito tempo, no conjunto da obra", completou.

Rincón ainda disse que pensa em se aposentar no Santos. O meio-campista ressaltou que, apesar do momento difícil com o rebaixamento, a experiência dele até agora no clube da Vila o motivou a ficar e disputar a Série B para ajudar a equipe a se reconstruir.

"Este ano é o ano da reconstrução. É muito importante buscar a Série A. É o principal objetivo. Estamos fazendo um bom Paulistão e não temos limites. Tenho um contrato de vários anos para ficar aqui o maior tempo possível e, quem sabe, me aposentar no Santos. Até agora, estou vivendo coisas muito bonitas, mesmo com o rebaixamento. Foi duro, mas não perdi a motivação. A identificação com a torcida me levou à decisão de ficar e ajudar na reconstrução deste clube histórico", afirmou Rincón.

