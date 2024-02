Santos: Presidente diz que time pode disputar mata-mata no MorumBis

Com a vitória sobre o São Bernardo, o Alvinegro Praiano foi aos 22 pontos e assegurou o primeiro lugar do grupo A. Dessa forma, o time, que é dono da melhor campanha do Estadual até o momento, jogará as quartas de final em casa.

O Santos volta a campo no próximo domingo, às 18h (de Brasília), quando visita o Red Bull Bragantino, pela 11ª rodada do Paulistão.