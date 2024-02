Santos coloca 50 mil torcedores no Morumbis e tem renda de mais de R$ 2 mi

O Santos não precisou pagar aluguel pelo estádio Morumbis. O Peixe havia cedido sua própria casa ao São Paulo na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado e apenas precisou cobrar o favor.

Além do público recorde desde a despedida de Neymar em 2013, em Brasília, a renda da partida foi superior à soma de todos os jogos do clube no Paulistão de 2022, no qual foi arrecadado R$ 1,2 milhão.

Classificação e jogos Paulista

O Santos venceu o São Bernardo por 2 a 1. Os gols da partida foram marcados por Morelos e Willian Bigode pelo lado do Peixe.

O reencontro da equipe com o torcedor paulistano foi cercado de expectativa, já que não atuava como mandante na capital desde o último ano; na ocasião, empatou por 1 a 1 com a Ferroviária, no Canindé.

O resultado, o Santos garante a primeira colocação do Grupo A e vai poder disputar as quartas de final como mandante. O time também reassume a liderança da classificação geral do torneio.