Presidente do Santos confirma busca por reforços e queda do ban na Fifa

Transferban já tá pago, graças a Deus resolvido. Agora só estamos esperando o comunicado da Fifa. Só de fazer as inscrições que estão pendentes já é um avanço. Estamos acompanhando o mercado, conversamos exatamente essa semana sobre isso, temos algumas opções. Se for possível para as quartas de final, será bom? mas a gente já está bem servido, né?

Marcelo Teixeira, presidente do Santos.

Com a queda do banimento na Fifa, o Santos já pré-inscreveu o goleiro Gabriel Brazão e ainda quer reforçar a equipe para o Campeonato Paulista. No ataque, o técnico Fábio Carille idealizou a ponta direita com Pedrinho, mas o jogador oscilou e deu espaço para Otero.

Bigode e Morelos ainda estão sendo testados por Carille, mas a direção já vê necessidade de trazer opções para o setor. Furch é visto como um gás para o segundo tempo.

A expectativa é contratar ao menos três jogadores para a etapa final do Paulistão. O Peixe é líder geral do campeonato, com 22 pontos, e a direção quer potencializar o time para um possível mata-mata.