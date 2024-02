Veja qual porcentagem o Santos terá da renda de jogo no MorumBis

A efeito de comparação, o São Paulo tem uma renda líquida média de R$ 1.592.916,362 em 2024. A média de público é de 43.608 mil pessoas.

Classificação e jogos Paulista

Na atual edição do Paulistão, os ingressos para partidas do Tricolor estão custando, em média, entre R$ 50 e R$ 180 (inteira).

Com o intuito de lotar o MorumBis, a diretoria do Santos decidiu colocar preços especiais nos bilhetes. As entradas custam entre R$ 40 e R$ 140 (inteira). Até o momento, foram vendidos 38 mil ingressos.

Esse será o primeiro jogo do Peixe na cidade de São Paulo no ano. A última vez que o time jogou na capital foi no começo de 2023, no empate de 1 a 1 com a Ferroviária, no Canindé, pelo Campeonato Paulista.

Já classificado para as quartas de final do Paulistão, o Santos ocupa a liderança do grupo A do Estadual de 2024, com 19 pontos. O São Bernardo está em segundo da chave C, com 15.