Atacante de 16 anos celebra experiência no profissional do Santos e mira estreia

"Tem sido bem positivo treinar com o elenco principal, porque é um ritmo diferente e acho que isso ajuda para eu seguir evoluindo. O grupo é muito bom, o que ajuda nessa transição, e tenho que aproveitar essa chance para crescer e me preparar ainda mais", completou.

Classificação e jogos Paulista

João Victor foi relacionado para três partidas do profissional (empate de 2 a 2 com Mirassol, vitória de 1 a 0 sobre o São Paulo e derrota de 2 a 1 para o Novorizontino), mas não saiu do banco em nenhuma.

Na Copinha, ele disputou cinco compromissos e deu duas assistências. Em todos os embates ele foi acionado pelo técnico Orlando Ribeiro no decorrer do segundo tempo.

O Santos volta a campo no próximo domingo (25), quando recebe o São Bernardo, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado do MorumBis a partir das 11h (de Brasília).

