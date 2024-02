Giuliano volta com moral no Santos após empenho em recuperação até na folga

Durante a recuperação, o jogador foi ao CT até na folga para realizar transição de campo. Giuliano correu contra o tempo para se recuperar e ficar disponível para o jogo contra o São Bernardo neste domingo, às 11h, no Morumbis, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

Carille valorizou o esforço do meia, mas terá precaução para utilizá-lo. Mesmo com Giuliano disponível, o treinador não quer correr o risco de perdê-lo novamente para uma lesão.

Giuliano será avaliado ao longo da semana para ver se terá condições de atuar. Carille quer dar minutagem aos poucos e o meia não deve sair jogando diante do São Bernardo.

Cazares está próximo da recuperação e deve ser opção no Peixe na próxima semana. O meia se recupera de uma pancada no tornozelo. Com o retorno dos dois jogadores, Carille terá mais tranquilidade para trabalhar o meio-campo, setor com maior carência.

