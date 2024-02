Justiça arquiva processo de influenciadora contra Pedrinho, atacante do Santos

Na época, Pedrinho estava no São Paulo, que rescindiu o contrato com o atacante no dia 28 de abril. O jogador, no entanto, estava afastado desde março. Ele pediu "afastamento temporário das atividades" para "colaborar com o trabalho das autoridades", esclarecendo as denúncias registradas.

Pedrinho pertence ao Lokomotiv, da Rússia, e foi contrato pelo Santos no começo deste ano, por empréstimo de uma temporada. O jogador de 24 anos vestiu a camisa do América-MG na última temporada. Foram 22 jogos e três bolas na rede.

Pelo Alvinegro Praiano, Pedrinho soma oito partidas, sendo quatro como titular.

O próximo jogo do Santos é contra o São Bernardo, no domingo, às 11 horas (de Brasília), no Morumbis, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

Já classificado para as quartas de final, o Peixe ocupa a liderança do grupo A do Estadual, com 19 pontos. Os rivais estão em segundo da chave C, com 15.