Marcos Rocha é o defensor da Série A com mais assistências na temporada 2024

De acordo com dados do Sofascore, o lateral direito tem uma taxa de acerto de 47% no cruzamento e já distribuiu 10 passes decisivos até aqui no Paulistão. Rocha ainda é bastante eficiente nos dribles, com uma média de precisão de 75%.

Classificação e jogos Paulista

Defensivamente, o atleta também vem fazendo um bom trabalho e mostrando a que veio. Na atual temporada, Marcos Rocha já atuou tanto na zaga como na lateral direita e acumula bons números: já realizou 17 desarmes, além de ter conseguido 10 interceptações.

Com a lesão de Gustavo Gómez, inclusive, existe a possibilidade de que Abel Ferreira use Rocha como um terceiro zagueiro, caso mantenha a formação com três atrás nos próximos jogos. O atleta já realizou a função por diversas vezes e sabe da confiança do treinador em seu trabalho.

Agora, o Palmeiras entra em campo neste sábado (24) para voltar ao caminho das vitórias no Campeonato Paulista após o empate com o rival. O Alviverde recebe o Mirassol, a partir das 18h (de Brasília), na Arena Barueri, pela décima rodada do Estadual.

O Palestra Itália ocupa o topo do Grupo B, com 18 pontos conquistados após oito jogos. Os comandados de Abel Ferreira, porém, estão na vice-liderança na classificação geral - ficam atrás do líder Santos, que soma 19 pontos.