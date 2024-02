Weverton se blinda das redes após críticas por falha contra Corinthians

Jogadores do Palmeiras têm sofrido com comentários maldosos nas redes sociais. Também após um Dérbi, Breno Lopes recebeu uma série de ameaças nas redes sociais por ter perdido um gol feito nos acréscimos. Rony foi outro atleta que colocou seu futuro em xeque no clube por muitos dizeres maldosos na internet.

Weverton segue muito prestigiado no Palmeiras. No início do ano, o goleiro renovou até o fim de 2026 com o Palmeiras e é um dos capitães desse elenco vitorioso. Ele chegou em 2018 e já tem 11 títulos pelo clube.

O Palmeiras entende que comentários nas redes sociais não deveriam ser levados em consideração por ser uma "terra de ninguém". Na avaliação do clube, as críticas das redes sociais não ganham corpo na realidade das arquibancadas.

