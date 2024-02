Monitorado há um ano, Rômulo empolga Palmeiras com bons jogos no Paulistão

"Ele [Rômulo] é um menino preparado. Dentro do Paulistão tem aquela estrela que brilha e depois em alguns casos ela se apaga, mas não é esse caso. Ele foi protagonista na reta final da Série B do ano passado. Em sete jogos, ele fez seis gols. Cabeça boa, família por trás. Falo bastante com ele, deixando ele bem à vontade. Essa situação mexe com qualquer atleta [ser negociado com um clube grande]. Ele é grato demais com todos aqui, vai honrar demais a camisa do Novorizontino até se transferir de forma definitiva. Ele consegue chamar para si a responsabilidade, acha o passe, acha o gol, ajuda defensivamente. É muito bom jogador", acrescentou.

Sonho antigo

Abel Ferreira disse após a vitória por 2 a 0 contra o Ituano que o Palmeiras havia fechado a contratação de Rômulo e ressaltou que ele era observado desde o ano passado.

O Palmeiras tem R$ 20 milhões para comprar um ponta? Não. Tem R$ 15 milhões para comprar um meia? Não. Temos que usar outros recursos, às vezes esperar mais um pouco... nossos reforços estão aqui dentro, chegaram mais dois miúdos: o Lázaro, que acreditamos ter muito potencial e que pode se afirmar, e não sei se já foi divulgado, mas acho que posso falar — tem a ver com uma política minha até para valorizar o Paulistão: o Rômulo foi um jogador que víamos desde o ano passado. Este ano, as coisas correram bem e ele vem para ajudar

