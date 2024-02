Prass nega rusga com Ricardo Oliveira e explica origem de 'treta'

O ex-goleiro Fernando Prass negou que tenha tido problemas pessoais com o atacante Ricardo Oliveira. Eles foram protagonistas de duas finais entre Palmeiras, do ex-goleiro, e Santos, do ex-atacante, em 2015, com uma vitória para cada lado - o time da Vila levou a melhor no Paulista e o Alviverde foi campeão da Copa do Brasil.

Em entrevista ao Zona Mista do Hernan, no canal do UOL Esporte no YouTube, que foi ao ar na última segunda-feira (19), Prass contou que um lance que ele viu como normal foi o gatilho para algumas provocações públicas entre ele e Ricardo Oliveira.

"Tudo surgiu de um lance em que a bola é alçada na área, o Vítor Hugo estava marcando ele. Aí, eu saí e trombei com os dois. O Ricardo Oliveira me acusou de dar um soco. Não tinha como. Eu saí pra dar um soco na bola. Meu joelho talvez tenha batido nele e ele pensou que era um soco. Depois, eu caio e ele me dá um soco no abdômen", disse Prass.