Endrick se torna o jogador mais jovem da história do Palmeiras a marcar no dérbi

A noite do último domingo (18) foi um misto de emoções para a torcida palmeirense. O Palmeiras cedeu o empate ao Corinthians e o placar do dérbi terminou em 2 a 2. Apesar do resultado ruim, o clássico foi especial para um jogador em particular: o garoto Endrick.

Dono de um protagonismo enorme no Verdão com apenas 17 anos, o atacante chamou a responsabilidade no dérbi e foi um verdadeiro pesadelo para a defesa do maior rival. Não à toa, foi Endrick quem abriu o placar no clássico: cortou para o meio e bateu de fora da área, rasteiro, para superar o goleiro Cássio.

Com o gol anotado, Endrick alcançou outra marca célebre no Palmeiras. O camisa 9 se tornou o jogador mais novo da história do clube a balançar as redes em um dérbi. O atleta superou Heitor e Mazzola - ambos fizeram gols com 18 anos.