António mal dormiu e vive intensamente os primeiros dias de Corinthians

O técnico António Oliveira vive intensamente os primeiros dias à frente do Corinthians. Com pouco tempo no clube, o português mal dormiu e se concentrou no jogo contra a Portuguesa, que o Timão venceu por 2 a 0 no domingo (11), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista.

Com clima mais leve após conseguir o resultado favorável, António pretende ligar para Vítor Pereira nestes próximos dias. Ele admira o compatriota e se espelha no colega para repetir o sucesso no time do Parque São Jorge.

"Ainda não liguei, mal tive tempo para dormir durante essas 72 horas. Tem sido bastante intenso, muito trabalhoso. Preparação da equipe, estudo do adversário, preparação da estratégia. Tenho muito respeito pelo Vítor, é um técnico que admiro, sei que é recíproco. Fez um grande trabalho aqui e espero que eu tenha a mesma felicidade que ele teve", disse o treinador.